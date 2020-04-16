«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 12:35 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 48 إصابة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم أمس الأربعاء، 62 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وثبت وجود 13 عينة موجبة و49 سالبة منها عينتين لحالتين تماثلا للشفاء تماما.

إصابات مرتفعة وحظر تام للتجول
وكان المركز أعلن أمس الثلاثاء تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد. وأوضح أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 25 عينة للكشف على فيروس «كورونا» ليتأكد إصابة تسع حالات بالفيروس بينها ثماني حالات للمخالطين وواحدة جديدة.

وبهذا الإعلان الجديد ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 48 حالة، بينهم حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما وصلت أعداد المتعافين من «كورونا» إلى 11 حالة.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» بحكومة الوفاق أعلنت مساء الأربعاء، فرض حظر كلي للتجول اعتبارا من الجمعة المقبلة ولمدة عشرة أيام على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.

ودعا وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، المواطنين إلى الالتزام بالحظر منعًا لتفشي الفيروس في ليبيا، مؤكدًا أن الوضع الوبائي في البلاد ليس سيئًا للغاية ولكنه «غير مطمئن».

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