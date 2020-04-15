القبلاوي لقناة «الوسط»: 3200 مواطن يرغبون في العودة من تركيا وتونس

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن 3200 مواطن أبدوا الرغبة في العودة إلى ليبيا من تركيا وتونس، لافتًا إلى وجود توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

ونفى القبلاوي في مداخلة مع برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة «الوسط»، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة عن إعادة المواطنين العالقين ببواخر للحجر الصحي، مؤكدًا أن هذه الأنباء «لا أساس لها من الصحة».

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وأكد الناطق باسم الخارجية «التعامل بأكبر قدر من الانضباط والعدالة» مع ملف المواطنين الليبيين العالقين في الخارج.