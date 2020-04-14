تشكيل مجلس مشايخ وأعيان ببلدية الشويرف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 05:41 مساء
أعضاء المجلس البلدي الشويرف, 9 يونيو 2019, (وزارة الحكم المحلي)

أعلن عميد بلدية الشويرف، تشكيل مجلس مشايخ وأعيان بالبلدية، لافتا إلى تكليف على حسين أحمد أبونجيم، بمهام رئيس المجلس.

وأوضحت البلدية، في بيان اليوم، أن أبو نجيم سيقوم خلال الفترة المقبلة، بمشاورات لاختيار أعضاء المجلس.

وفي 6 أبريل الحالي توقف ضخ المياه من حقول آبار مياه النهر الصناعي، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم تتمثل في الإفراج عن أحد المقبوض عليهم، ما لاقى انتقادات واسعة، لا سيما مع انقطاع المياه عن غالبية المناطق بالعاصمة طرابلس.

بلدية الشويرف تعلن عن سماح مشروط بعودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس

لكن البلدية عادت أمس، الإثنين، وأعلنت السماح بعودة تدفق النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس ومدن الشمال الليبي، لـ«فترة وجيزة»، ولإعطاء فرصة للجهود المبذولة للإفراج عن «ابننا المخطوف» في أسرع وقت.

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