بلدية الشويرف تعلن عن سماح مشروط بعودة تدفق مياه النهر الصناعي إلي العاصمة طرابلس

أحد مواقع مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية الشويرف، اليوم الإثنين، السماح بعودة تدفق النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس ومدن الشمال الليبي، لـ«فترة وجيزة»، ولإعطاء فرصة للجهود المبذولة للإفراج عن «ابننا المخطوف» في أسرع وقت.

وانتقدت البلدية، في بيان منسوب لـ«مكونات الجنوب الليبي» اليوم، استمرار «الإخفاء القسري» للدكتور القذافي علي القذافي المقرحي منذ الأول من أبريل الحالي، وهو طريقه الى طرابلس، مضيفا أنه «على أهله وذويه أن يتخذوا موقفا حازما لتذكير إخوتهم في الوطن، بأن ينتبهوا لغيابه خاصة أن مناشدة عائلته الصغيرة لم تلقَ آذانا صاغية عند من يهمهم الأمر».

مجموعة مسلحة تقتحم موقع النهر الصناعي بالشويرف

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت إدارة منظومة النهر الصناعي، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

وأضافت بلدية الشويرف أنها قررت تعليق قرار قطع المياه عن العاصمة ووضعت قرارها تحت تصرف أعيان ومشايخ فزان من أجل إفساح المجال للمساعي الطيبة حتى تنجلي حقيقة الخطف وتشويه العائلة زورا وبهتانا.