هبوط جماعي للعملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في بداية عمليات جني أرباح اليوم مقارنة بما سجلته مساء أمس.

فقد خسرت العملة الأميركية تسعة قروش أمام العملة الليبية ليصل سعر الدولار إلى 5.03 دينار اليوم الثلاثاء، مقابل 5.12 دينار أمس الإثنين، حسب متداولين وصفحات تتابع السوق الموازية.

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كما تراجعت العملة الأوروبية سبعة قروش ليبلغ سعر صرف اليورو 5.45 دينار مقابل 5.52 دينار أمس، وكذلك العملة البريطانية التي فقدت عشرة قروش لتسجل 6.30 دينار مقابل 6.20 دينار.

وأيضًا نزلت العملتان التركية والتونسية، إذ خسرت الليرة التركية قرشين لتسجل 0.74 دينار مقابل 0.76 دينار، وفقد الدينار التونسي ثلاثة قروش ليتراجع إلى 1.72 دينار مقابل 1.75 دينار.