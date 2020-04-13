حكومة الوفاق تقر رفع الدعم عن المحروقات مبدئيا مع تفعيل علاوة العائلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 03:53 مساء
السراج خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء حكومة الوفاق 12 أبريل 2019. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أقر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد بموجب قانوني (6) (27) لسنة 2013 م، وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، والمزايا المالية لذوي الشهداء.

وحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن الاجتماع الاستثنائي برئاسة فائز السراج أحال «الموضوع إلى وزارة المالية لتقديم المشروع التنفيذي لرفع الدعم بالتشاور مع المركز الوطني لدعم القرار ووزارات الاقتصاد، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة».

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وأوضح البيان أن الاجتماع أجرى «مناقشة مستفيضة لموضوع رفع الدعم عن المحروقات، والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا التوجه للتخفيف من آثاره على المواطنين، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه السراج في سبتمبر 2018 ويشمل حزمة من الإجراءات تستهدف تصحيح ومعالجة تشوهات الاقتصاد الليبي». حضر الاجتماع نائبا رئيس المجلس أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان وعضوا المجلس  محمد عماري زايد، و  أحمد حمزة، والوزراء. 

ومنذ أكتوبر الماضي، تسعى حكومة الوفاق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، عقب انتقادات للبرنامج باعتباره اتخذ منحى ماليا ونقديا، وتجاهل جوانب إصلاحية أخرى طالما دعت إليها المؤسسات المالية الدولية وأوساط اقتصادية محلية.

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