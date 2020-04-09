«صحة الوفاق» تعلن خلو مركز علاج مصابي «كورونا» بمصراتة من أية حالات

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميٍس، خلو مركز علاج المصابين بفيروس «كورونا» المستجد بمدينة مصراتة من أية حالات إصابة.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي بموقع فيسبوك، إن هناك حالتي إيواء متواجدتين بالمركز لكنهما خاليتين من الإصابة بفيروس كورونا، وتتلقيان العلاج في المركز بسبب أوضاعهما الصحية.

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يشار إلى ارتفاع عدد مصابي كورونا في ليبيا إلى 24 شخصًا بينهم حالة وفاة بعدم أعلن اليوم الخميس عن تسجيل 3 حالات جديدة في مدينة بنغازي.