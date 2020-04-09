لجنة الأزمة بمصراتة تعلن تعافي 6 حالات من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 02:42 صباحا
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، فتحي الزواوي، اليوم الخميس، شفاء أول حالة كانت مصابة بالفيروس بالبلدية إلى جانب خمسة من المخالطين لها.

وقال الزواوي في بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مدينة مصراتة سجلت 9 إصابات مؤكدة بالفيروس، شفيت منها ست حالات حسب نتائج المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فيما لا تزال البقية تحت المتابعة الطبية.

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وأثني الناطق باسم اللجنة على جهود جميع الفرق الطبية، والطبية المساعدة، والتسيرية، والخدمية، ببلدية مصراته والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في مواجهة الفيروس، مشددًا على ضرورة مواصلة مواطني البلدية التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تطبيقها.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن فق وقت متأخر الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا إلى 8 حالات وذلك ضمن 21 حالة مؤكدة سجلتها البلاد.

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