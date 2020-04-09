«خارجية الوفاق»: وصول مساعدات صينية لمواجهة «كورونا» خلال أيام

مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية بحكومة الوفاق وضع الترتيبات اللازمة لتسلم الشحنة الأولى من المساعدات الطبية الصينية من أجهزة ومعدات ستستخدم في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والمقرر أن تصل خلال أيام.

ويجرى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسلم الشحنة بالتنسيق بين الإدارة والمندوب الليبي لدى الاتحاد الأفريقي، والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي في الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ولفت البيان إلى معالجة العوائق اللوجستية، ووضع بدائل عملية لتسلم الشحنة نتيجة حرب العاصمة.

وتأتي هذه الشحنة بمبادرة من مؤسسة «جاك ما» الصينية، وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

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ويوم الإثنين الماضي، كشف السفير الصيني في بوركينا فاسو عن وصول معدات صينية إلى إثيوبيا لمساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الوباء، مؤكدا أن ليبيا إحدى الدول المستهدفة بهذه المساعدات.