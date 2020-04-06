سفير الصين في بوركينا فاسو يكشف عن مساعدات إلى ليبيا لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 12:10 مساء
لقاء القائم بأعمال السفارة الليبية في بوركينا فاسو وسفير الصين، 6 إبريل 2020، (خارجية الوفاق)

كشف السفير الصيني في بوركينا فاسو عن وصول معدات إلى إثيوبيا لمساعدة الدول الأفريقية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن ليبيا إحدى الدول المستهدفة بهذه المساعدات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير مع القائم بأعمال السفارة الليبية في بوركينا فاسو عبدالرحمن بوخمادة، الذي ناقش سبل تسريع تقديم المواد الطبية والإمكانات التقنية إلى ليبيا لمكافحة الفيروس، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأشار السفير الصيني إلى تجربة بلاده في عزل المقاطعات التي شهدت تسجيل إصابات، كما أن بكين بدأت تعيد نشاطها الإنتاجي، ومن بين أولوياتها إنتاج المواد الخاصة بمواجهة الفيروس، معبرا عن أمله أن تحشد الإمكانات الليبية لمواجهة هذه الجائحة.

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ونوه بأهمية دور منظمات المجتمع المدني عن طريق تعبئة الجهود والموارد إلى جانب الجهات الحكومية، وتوجيه المواطنين للالتزام بالتعليمات الخاصة لمكافحة الفيروس.

من جانبه، أشاد بوخمادة بما بذلته الصين من مجهودات لاحتواء الفيروس، موضحا أن هناك اتصالات مباشرة على مستوى وزارة الخارجية مع الجانب الصيني في هذا السياق.

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