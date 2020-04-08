«تعليم الموقتة» تقرر مد تعليق الدراسة بمراحلها كافة

وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي بومريز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية الموقتة، تمديد تعليق الدراسة حتى الثلاثين من مايو المقبل.

ونشرت صفحة الوزارة على فيسبوك، منذ قليل، نص قرار وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي بومريز، رقم (103) لسنة 2020م. بشأن «تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي العامة والخاصة، حتي تاريخ 2020.5.30م».

وأصدر الوزير كذلك، القرار رقم (102) لسنة 2020م. بشأن «تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، حتي تاريخ 2020.5.30م»

وكان بومريز قد أوقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة كافة، بموجب قراره رقم (97) لسنة 2020م، من تاريخ 28 مارس 2020م، إلى تاريخ 11 أبريل 2020م، قبل أن يعلن اليوم الأربعاء، مد تعليق الدراسة.

وبذلك يكون قرار مد تعليق الدراسة المعلن اليوم هو الثالث من نوعه، حيث سبق أن أعلنت الحكومة الموقتة في الثالث عشر من مارس الماضي، تعليق الدراسة لخمسة عشر يوما، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.