«تعليم الموقتة» تقرر تمديد إيقاف الدراسة أسبوعين إضافيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 04:04 مساء
وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بومريز. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي بومريز، اليوم الأربعاء، تمديد إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة التابعة للوزارة أسبوعين إضافيين اعتبارًا من 28 مارس الجاري إلى 11 أبريل المقبل، وفق قراره رقم (97) لسنة 2020.

كانت الحكومة الموقتة أعلنت في 13 مارس تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يومًا، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا»، موضحة أن القرار اُتخذ بعد مشاورات بين رئيس الحكومة عبدالله الثني ووزيري التعليم والصحة.

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وأكدت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» حينها أن «الوضع تحت السيطرة وأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض»، موضحة أن «الإجراءات المتخذة احترازية لمنع وصول المرض إلى ليبيا».

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