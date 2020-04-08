سرقة خطي كهرباء في المرقب والجفارة

سرقة الأسلاك تكلف الشركة العامة للكهرباء خسائر كبيرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، سرقة خطي الجفول بدائرة توزيع المرقب، والغوانة من 30 الجمال بمنطقة الجفارة .

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن مسافة الخطين 300 و1800 متر على الترتيب. وأخلت مسؤوليتها عن انقطاع التيار الكهربائي نتيجة هذه الأعمال الإجرامية التي تتسبب في إغراق أحياء بأكملها في ظلام دامس ولعدة أيام.

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وحملت شركة الكهرباء المسؤولية للجهات المختصة بهذه المناطق لعدم تعاونها مع الشركة وحماية مكونات الشبكة الكهربائية، حسب نص المنشور. ويتعرض موظفو ومرافق الشركة إلى اعتداءات متكررة في مختلف أنحاء البلاد منذ 9 سنوات، وسط تكرار مطالبات الشركة بتدخل الجهات الأمنية لحمايتها.