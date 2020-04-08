سرقة خطي كهرباء في المرقب والجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 04:56 مساء
سرقة الأسلاك تكلف الشركة العامة للكهرباء خسائر كبيرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، سرقة خطي الجفول بدائرة توزيع المرقب، والغوانة من 30 الجمال بمنطقة الجفارة .

 وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن مسافة الخطين 300 و1800 متر على الترتيب. وأخلت مسؤوليتها عن انقطاع التيار الكهربائي نتيجة هذه الأعمال الإجرامية التي تتسبب في إغراق أحياء بأكملها في ظلام دامس ولعدة أيام.

اقرأ ايضًا: سرقة 5300 متر أسلاك وشركة الكهرباء تناشد الأجهزة الأمنية بالجفارة التدخل

وحملت شركة الكهرباء المسؤولية للجهات المختصة بهذه المناطق لعدم تعاونها مع الشركة وحماية مكونات الشبكة الكهربائية، حسب نص المنشور. ويتعرض موظفو ومرافق الشركة إلى اعتداءات متكررة في مختلف أنحاء البلاد منذ 9 سنوات، وسط تكرار مطالبات الشركة بتدخل الجهات الأمنية لحمايتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
شفاء طبيب ليبي أصيب بـ«كورونا» في إسبانيا
ليبيا
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» عميل سري للاحتيال الإلكتروني