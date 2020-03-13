سرقة 5300 متر أسلاك وشركة الكهرباء تناشد الأجهزة الأمنية بالجفارة التدخل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 10:13 مساء
سرقة الأسلاك تكلف الشركة العامة للكهرباء خسائر كبيرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن سرقة نحو 5300 متر من أسلاك الكهرباء من مكونات الشبكة في منطقة الجفارة، مناشدة الجهات الأمنية بالتدخل العاجل لوقف التعديات التي تتعرض لها الشبكة العامة في المنطقة.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء «لم تتوقف دون أي رادع»، حيث ورد إليها «بلاغ عن استمرار سرقة أسلاك الكهرباء بخط اللوغانة وبشكل متكرر من 30 الجمال تقدر بمسافة 3500 متر بمنطقة الجفارة، تسبب في فقد التغذية عن نحو 25 محولا وانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين».

وأكدت الشركة «الاعتداء على خط اتجاه سعد الكريم من فرعية سعد الخنفاس بدائرة توزيع السواني، وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 1200 متر تسبب في انقطاع الكهرباء عن جزء من منازل المواطنين». كما تم أيضاً سرقة أسلاك الكهرباء «على خط اتجاه السواني فرعية الخنفاس تقدر بمسافة 600 متر».

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كل الأجهزة الأمنية ببلدية الجفارة بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية بالمنطقة من هذا العبث، الذي قالت إنه «يكلف الشركة أموالا طائلة ويؤدي إلى زيادة معاناة المواطن ويهدد شبكة التوزيع بالانهيار».

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