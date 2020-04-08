20 ألف مواطن يعانون من شح المياه في أبوهادي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 08 أبريل 2020, 12:50 مساء
خزان القرضابية في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

يعاني سكان منطقة أبوهادى (جنوب سرت) من شح مياه الشرب، التي لم تصل إليهم منذ أشهر، رغم الشكاوى العديدة التي تقدموا بها إلى بلدية سرت والشركة العامة للمياه وجهاز النهر الصناعي.

وقال أحد أعيان المنطقة، فضل عدم ذكر اسمه، إن أكثر من 20 ألف مواطن في أبوهادي لا يجدون مياها صالحة للشرب، بسبب عدم وصولها من خزان القرضابية إلى المنطقة.

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وناشد الجهات المعنية الإسراع في وضع آلية لضخ المياة ثلاث مرات شهريا على الأقل، حتى يتمكن الأهالي من تلبية أبسط احتياجاتهم، خصوصا في الظروف الحالية.

وتعاني سرت من أزمة شح الإمداد المائي عن المدينة وضواحيها التي قد تستمر في بعض الأماكن أشهرا، ويرجع ذلك إلى المشكلات التي تتعلق بضخ المياه من خزان القرضابية، إضافة إلى بعض التعديات على خطوط النهر الصناعي.

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