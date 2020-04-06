مناقشة تخصيص مكان للحجر الصحي في تاجوراء للمصابين بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 01:50 مساء
اجتماع لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا في مقر إدارة الدعم المركزي تاجوراء، 6 إبريل 2020، (داخلية الوفاق)

شهد مقر فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لإمكانية تخصيص مكان للحجر الصحي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لتقديم أفضل الخدمات لهم.

حضر الاجتماع مسؤولون الملف الصحي في مجلس البلدي تاجوراء وبلدية القره بوللي، وعدد من مديري المستشفيات ورؤساء المركز الصحية في البلديتين، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع سبل توفير المكان للعزل وتأمينه من قبل الفرع، والتعاون مع الجهات الصحية داخل البلديتين لمواجهة هذه الجائحة.

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وأمس الأحد، قررت لجنة الأزمة والطوارئ في تاجوراء، تشكيل لجنة علمية استشارية تتكون من مجموعة أطباء مختصين بمكافحة الجوائح والأوبئة، وقد اتفق على اتخاد حزمة من القرارات والإجراءات العاجلة، التي تتماشى مع المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة.

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