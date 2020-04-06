بلدية تاجوراء تشكل لجنة علمية استشارية من أطباء مكافحة الجوائح والأوبئة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 12:00 صباحا
اجتماع لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية تاجوراء, 5 أبريل 2020 (عميد البلدية)

قررت لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية تاجوراء الأحد، تشكيل لجنة علمية استشارية تتكون من مجموعة أطباء مختصين بمكافحة الجوائح والأوبئة.

وعقدت اللجنة اجتماعا موسعا اليوم، بمقر بلدية تاجوراء، ضم عميد البلدية ورئيس وأعضاء لجنة الأزمة ومدير مكتب الصحة ورئيس الفريق الصحي التطوعي، ورئيس وحدة الأوقاف مع عدد من مديري المصحات الخاصة ومدير المركز الوطني للقلب ونائب مدير مستشفى الجلدية، بالإضافة إلى عدد من الأطباء المختصين والمتطوعين المهتمين بمجابهة جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيان لعميد البلدية، تم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاد حزمة من القرارات والإجراءات العاجلة، التي تتماشى مع المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة..

وشددد البيان على الجميع الالتزام بالحجر المنزلي، واتباع إرشادات وأساليب الوقاية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

اجتماع لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية تاجوراء, 5 أبريل 2020 (عميد البلدية)
اجتماع لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية تاجوراء, 5 أبريل 2020 (عميد البلدية)
اجتماع لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية تاجوراء, 5 أبريل 2020 (عميد البلدية)
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