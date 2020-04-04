مؤسسة النفط: 78.49 مليون برميل خسائر إقفالات الموانئ والحقول حتى أول أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 11:00 صباحا
ميناء الزويتينة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت نشرة المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر الإنتاج التراكمية منذ إغلاق الموانئ والحقول بلغت نحو 78.49 مليون برميل، في الفترة من 18 يناير الماضي وحتى أول أبريل الجاري، إذ بلغ الإنتاج اليومي 92.73 ألف برميل والفاقد اليومي مليون و 127 ألف برميل.

وقدرت المؤسسة في نشرتها الصادرة الخميس، إجمالي خسائر عائدات النفط بنحو ثلاثة مليارات و893 مليون دولار، وقالت إن خسائر الفترة من 18يناير إلى نهاية مارس من العام الجاري وصلت إلى 3.88 مليار دولار.

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وأشارت إلى ان الاقتصاد الليبي والاحتياطات المالية في تراجع مستمر كل يوم بسبب الإقفالات، موضحة أن المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا بلغ 92.731 برميل في اليوم بحلول الأربعاء الماضي

وتم إغلاق العديد من منشآت المؤسسة الوطنية للنفط منذ 17 يناير 2020. وقد تسبب ذلك في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفع المؤسسة لزيادة وارداتها من المحروقات حتّى تتمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حسب بيان للمؤسسة.

ودعا البيان جميع الأطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز.

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