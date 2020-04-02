«صحة الموقتة» تعلن سلبية نتائج حالتي اشتباه إصابة بـ«كورونا»

شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، خلو حالتين اُشتبه في إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد من الفيروس.

وأوضحت الوزارة أنها تسلمت بلاغات من الحقول النفطية تفيد بوجود حالتي اشتباه بالإصابة بالفيروس، وعقب سحب العينة من الحالتين وفحصها مختبريًا تبين أن نتيجة التحاليل سلبية، وأنها خالية من «كورونا».

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وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء، خلو حالة اُشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد في بلدية أم الرزم من الفيروس. يشار إلى أن حالات الإصابة بالفيروس في ليبيا ارتفعت إلى عشرة، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل إصابتين جديدتين.