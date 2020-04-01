«صحة الموقتة» تعلق على حالة اشتباه بـ«كورونا» في بلدية أم الرزم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 10:15 مساء
شعار وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، خلو حالة اُشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد من الفيروس.

وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغات بشأن وجود حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في بلدية أم الرزم، وعقب أخذ العينة من الحالة وفحصها مختبريًا، تبين أن نتيجة التحاليل سلبية ليتأكد خلو الحالة من الفيروس.

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يشار إلى أن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا ارتفعت إلى عشرة، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابتين جديدتين.

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