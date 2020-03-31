«بلدي زليتن» يطالب بزيادة مخصصات غاز الطهي إلى 6 شحنات يوميا

اجتماع لجنة إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في زليتن، 30 مارس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

طالب المجلس البلدي زليتن بزيادة المخصصات من أسطوانات غاز الطهي إلى ست شحنات يوميا، بما يتناسب مع الكثافة السكانية في البلدية.

وسيتواصل المجلس مع مدير تشغيل منطقة مصراتة في شركة البريقة لتسويق النفط لزيادة الكميات المقدمة من غاز الطهي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك بتوصية من اجتماع لجنة إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور فريق متابعة محطات الوقود والغاز بالبلدية، وجهاز الحرس البلدي، إضافة إلى أصحاب مستودعات غاز الطهو بالبلدية.

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وبشأن إيجاد آلية لتوزيع الأسطوانات بطريقة تمنع الزحام، اتفق على أن يكون التوزيع بطريقة الاصطفاف بالسيارة، والبقاء إلى حين وصول دور صاحب السيارة، على أن توزع بواقع أسطوانة واحدة لكل سيارة.

وكان المجلس البلدي زليتن اتخذ حزمة من التدابير للوقاية من الفيروس، منها غلق النشاطات الاقتصادية والتجارية غير الضرورية.