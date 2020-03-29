سرقة أسلاك كهربائية من دائرة توزيع في تاجوراء

آثار السرقة في أحد أعمدة دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تعرض دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء لحادث سرقة.

وأشارت الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «سرقة أسلاك على خط 11 ك.ف الوقود من 30 الأمهات مسافة 1650 مترًا بالدائرة».

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وتعاني خطوط الشركة العامة للكهرباء حوادث سرقة متكررة تنتج عنها معاناة مضاعفة للمواطنين الليبيين في أنحاء متفرقة من البلاد. ويوم الخميس الماضي، تعرض خط جنوب الجليدة لحادث سرقة من مجهولين، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن منازل بعض المواطنين بالمنطقة.