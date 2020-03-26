انقطاع التيار الكهربائي بمنازل مواطنين في الجليدة بالجفارة بعد سرقة نحو ألفي متر من الأسلاك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 07:07 مساء
سرقة أسلاك التيار الكهربائي أزمة تضاعف معاناة الليبيين (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن خط جنوب الجليدة تعرض لحادث سرقة من جانب مجهولين، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن منازل بعض المواطنين بالمنطقة.

وذكرت دائرة الإعلام بالشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس: «ورد إلينا قبل قليل سرقة خط جنوب الجليدة من 30 الجليدة بدائرة توزيع الناصرية بإدارة توزيع الجفارة تقدر بمسافة 1950 مترا، مما تسبب في فقد التغذية لنحو (40) محولا وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض منازل المواطنين بمنطقة الجليدة».

اعتداءات متكررة
وأضافت: «تخلي الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها من حدوث هذه الانقطاعات نتيجة الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية رغم مناشدة الشركة عديد المرات كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة، التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار».

وتعاني خطوط الشركة العامة للكهرباء من حوادث سرقة متكررة ينتج عنها معاناة مضاعفة للمواطنين الليبيين في أنحاء متفرقة من البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة العشرين تتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة فيروس ...
دولى
كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بـ2000 مليار دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
موسكو تطالب أوروبا بتفويض أممي لحظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبسط طريقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد