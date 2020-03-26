انقطاع التيار الكهربائي بمنازل مواطنين في الجليدة بالجفارة بعد سرقة نحو ألفي متر من الأسلاك

سرقة أسلاك التيار الكهربائي أزمة تضاعف معاناة الليبيين (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن خط جنوب الجليدة تعرض لحادث سرقة من جانب مجهولين، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن منازل بعض المواطنين بالمنطقة.

وذكرت دائرة الإعلام بالشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس: «ورد إلينا قبل قليل سرقة خط جنوب الجليدة من 30 الجليدة بدائرة توزيع الناصرية بإدارة توزيع الجفارة تقدر بمسافة 1950 مترا، مما تسبب في فقد التغذية لنحو (40) محولا وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض منازل المواطنين بمنطقة الجليدة».

اعتداءات متكررة

وأضافت: «تخلي الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها من حدوث هذه الانقطاعات نتيجة الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية رغم مناشدة الشركة عديد المرات كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة، التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار».

وتعاني خطوط الشركة العامة للكهرباء من حوادث سرقة متكررة ينتج عنها معاناة مضاعفة للمواطنين الليبيين في أنحاء متفرقة من البلاد.