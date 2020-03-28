الجازوي: بدأنا مرحلة الجد لمواجهة «كورونا».. وعلينا التعلم من التجربة الإيطالية

رئيس لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الجازوي, (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور محمد الجازوي، إن ليبيا «بدأت مرحلة الجد في مرحلة الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد»، مشددًا على ضرورة «وضع تجربة إيطاليا موضع الجد لنتعلم منها».

ودعا الجازوي في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، السبت، المواطنين كافة إلى الالتزام بتعليمات المركز الوطني لمكافحة الوطني ووزارة الصحة، المتعلقة بعدم التجول إلا في الضرورة القصوى واتباع كافة الإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية للوقاية من المرض وتقليل خطره في البلاد.

وطالب رئيس لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجميع بـ«التأني» في قراءة البيانات الصادرة عن المركز، نافيًا أن يكون المركز أشار إلى وجود الحالة المكتشفة الجديدة في مصراتة داخل مستشفى الحكمة.

وأوضح أن المركز تلقى بلاغًا من شبكة الرصد والتقصي بوجود حالة امرأة (32 عامًا) لديها أعراض مشابهة لأعراض فيروس «كورونا المستجد» بمستشفى الحكمة، حيث رجعت للمنزل للعزل وقام الفريق المختص بالذهاب إليها وأخذ عينة للتأكد من الإصابة عن طريق المختبر المرجعي.

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وتابع: «أما الحالة الثانية فهي لشاب في الثلاثينات من عمره جاء للمركز الوطني في طرابلس، وتحدث عن بعض الأعراض الشبيهة بالإصابة بالفيروس، إذ قام الفريق بأخذ العينات واتضح فيما بعد أن العينتين إيجابيتان لفيروس كورونا المستجد».

يشار إلى أن عضو مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور رمضان عصمان، قال إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا، يستلزم مواجهة الخطر من الجائحة، لأنها مسؤولية الجميع وليس قطاع الصحة فقط.

وأوضح عصمان، في اتصال بـ«بوابة الوسط»، السبت، أن منظمة الصحة العالمية تدعم وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بكل ما تستطيع، سواء الدعم الفني والتدريب والاستشارات العلمية وكذلك الأدلة الإرشادية.

وأضاف أن المنظمة تساعد السلطات المحلية في الاستجابة ونقل خبرة الدول الأخرى بالتنسيق مع المكتب الإقليمي، مشددًا على أن المنظمة بعيدة كل البعد عن الصراع بين القطاعات المختلفة.