«مكافحة الأمراض» يكشف تفاصيل حالتي الإصابة الجديدتين بفيروس «كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة حالتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد».

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان اليوم، أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريًّا داخل مستشفى الحكمة مصراتة.

واعتذر المركز إلى مستشفى الحكمة بمدينة مصراتة، على «تفهم بيان تأكيد الإصابتين بشكل خاطئ من قبل المواطنين».

ولفت إلى أن الحالة الثانية تعود إلى شاب، أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، وتم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.

وشدد المركز على المواطنين ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة، واتباع التعليمات بعدم التجول لتقليل خطر انتشار المرض في البلاد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل حالتي إصابة جديدتين، بفيروس «كورونا» في ليبيا، لافتًا إلى أنه تلقى بلاغًا بوجود حالتي اشتباه بفيروس «كورونا المستجد» من مستشفي الحكمة مصراتة والمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، إذ تم تأكيد إصابتهما.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا.