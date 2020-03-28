غلق محال وصيدليات في بنغازي استغلت الظروف ورفعت الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 03:18 مساء
غلق محال وصيدليات في بنغازي استغلت الظروف ورفعت الأسعار, 28 مارس 2020 (الحرس البلدي بنغازي)

أغلقت دوريات مركز جهاز الحرس البلدي ببنغازي، عددا من المحال والصيدليات، التي تقوم باستغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، شنت الدوريات، حملة موسعة بمنطقة البركة على محلات المواد الغذائية والمخابز والصيدليات، وهي الحالات المستثناة من الغلق أثناء حظر التجول، الذي فرضته الحكومة الموقتة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

«صحة الموقتة»: البقاء في المنازل خلال الأسبوع الجاري يجنب البلاد كارثة

وقالت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم، إن التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، خصوصا خلال الأسبوع الجاري، يجنب البلاد كارثة صحية، مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ودعت الوزارة في بيان، جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم السفر إلى مدن أخرى.

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