بالصور: استمرار حملات التعقيم في طرابلس وزليتن وزوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 09:45 صباحا
تعقيم أحد الشوارع الرئيسي في زوارة، 22 مارس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

تتواصل جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد في عدد من البلديات، وأبرزها تعقيم الشوارع والجهات الحكومية، إضافة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية وآخرها إعلان المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فرض حظر تجوال في عموم البلاد منذ أمس الأحد.

وفي طرابلس، نفذت أعمال تعقيم مقر قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، شملت الساحات والمكاتب الإدارية والممرات ودورات المياه، كما جرى تزويد مداخل ومخارج المبنى، والطرقات بجيل معقم لاستخدام الاملين بالمبنى.

كما نفذ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع العاصمة حملة تعقيم لمكاتب العاملين والمختبرات والمبنى من الخارج والداخل، والتركيز على الأغراض والأماكن التي تستعمل من الموظفين أو زوار المركز.

وأجرى فريق العمل التطوعي في بلدية زليتن أمس الأحد، أعمال تطهير مقرات مديرية الأمن وفرع جهاز الحرس البلدي والشرطة الزراعية والشرطة العسكرية، إضافة إلى توعية العاملين بهذه المرافق بكيفية التعامل مع الفيروس والوقاية منها.

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وشهد بلدية زوارة، أمس أيضا، حملة تعقيم نفذها مكتب الإصحاح البيئي وجهاز الدفاع المدني وجهاز الحرس البلدي زوارة والهلال الأحمر، شملت مجموعة من الطرق والشوارع الرئيسية بالبلدية والشاحنات المحملة بالبضائع إلى جانب مقر مفوضية كشاف زوارة.

تعقيم شارع آخر في زوارة
تعقيم مقر قوة العمليات الخاصة التابعة لداخلية الوفاق، 22 مارس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
تعقيم مركز الرقابة على الأدوية والأغذية في طرابلس، 22 مارس 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)
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