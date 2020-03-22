هيئة السلامة الوطنية تعقم الشوارع الرئيسية في أجدابيا تحسبا لـ«كورونا»

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 22 مارس 2020, 05:56 مساء
سيارة تابعة لهيئة السلامة الوطنية خلال حملة رش لأحد الشوارع الرئيسية تحسبا لكورونا. (الإنترنت)

بدأت هيئة السلامة الوطنية فرع أجدابيا، اليوم الأحد، في حملة تعقيم للشوارع الرئيسية والميادين والأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون والمقيمون بالمدينة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بعد إعلانها عن الحملة عبر وسائل الإعلام المحلية.

واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والأماكن التي يرتادها المواطنون، حيث عملت على رش مواد التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المدينة للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين بالمدينة.

ورصدت «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، عند الساعة الثانية عشر ظهرا مرور دوريات تابعة لمديرية أمن أجدابيا على كافة المحال التجارية بالمدينة وإغلاقها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والصيدليات مع تحديد ساعات عمل كل منها.

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