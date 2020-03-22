الحبس ستة أشهر والغرامة لمن يخالف تدابير الحجر الصحي أو حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 08:11 مساء

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 دينار، أو بإحدى العقوبتين ينتظر كل من يخالف تدابير الحجر الصحي أو المخالفين لإعلان حظر التجول الذي أقره المجلس الرئاسي أمس.

وشددت الوزارة في بيان اليوم، على أن كل من يخالف أمرا مشروعا أصدرته السلطة حفاظا للعدالة أو السلامة العامة أو النظام أو الصحة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد على دينانير.

حكومة الوفاق تعلن حظر التجول 12 ساعة

وأعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أمس حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من اليوم الأحد.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، يستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

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