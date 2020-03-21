تعقيم مديرية أمن مصراتة للوقاية من «كورونا»

جانب من أعمال تعقيم مديرية أمن مصراتة، 21 مارس 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، شروع مديرية أمن مصراتة في تعقيم وتطهير ديوانها وعدد من مراكز الشرطة والبحث الجنائي، وذلك في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى الوقاية من فيروس «كورونا المستجد».



وأُجريت أعمال التعقيم بالتعاون مع «الهلال الأحمر»، فرع مصراتة وجمعية الإمداد الخيرية، وجاءت بناءً على تعليمات مدير الأمن، العقيد محمد أبوبريدعة، وذلك حسب منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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يشار إلى أن ليبيا لم تسجل حتى الآن أية إصابة بالفيروس المستجد، ومع ذلك أعلنت حكومتا الوفاق والموقتة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل «كورونا»، منها فرض حظر التجول وتعليق الدراسة وإغلاق الأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم.