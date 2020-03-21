الهلال الأحمر يوزع ملصقات إرشادية في سبها لمواجهة فيروس كورونا

توزيع ملصقات إرشادية في سبها لمواجهة فيروس كورونا, 21 مارس 2020 (بوابة الوسط)

قام عناصر الهلال الأحمر الليبي بسبها اليوم السبت، بحملة توزيع ملصقات إرشادية لمواجهة فيروس كورونا، والتي شملت المحال التجارية والصيدليات إلى جانب المراكز الصحية.

وبحسب مسؤول العمل التطوعي بجمعية للهلال الأحمر سبها، فوزي مسعود، إلى «بوابة الوسط» انطلقت اليوم عملية وضع الملصقات فى شوارع مدينة سبها، إلى جانب الأحياء بعد استلامها من لجنة الأزمة بسبها، وتشمل إرشادات تحتوى عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا والتوجيهات التي يجب على المواطن الأخد بها.

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وفى السياق نفسه قالت عضو الاتحاد النسائي بالجنوب حفصة بشير، إلى «بوابة الوسط»، إن الاتحاد أطلق حملة طرق الأبواب والتي تأتي إطار الدور التوعوي والواجب الإنساني والوطني لمنظمات المجتمع المدني، إذ تختص الحملة بتوزيع المطويات والملصقات التوعوية لوباء كورونا المستجد covid 19 على البيوت والمحال التجارية.