اجتماع لبحث خطوات مواجهة كورونا في سبها.. وإطلاق استغاثة لدعم الجنوب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 21 مارس 2020, 09:03 مساء
اجتماع لجنة الأزمة في سبها, 21 مارس 2020 (بوابة الوسط)

عقدت لجنة الأزمة بسبها، اليوم السبت، اجتماعا بقاعة جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها برئاسة عميد البلدية ورئيس لجنة الأزمة، الشاوش غربال، لبحث التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وقال غربال، إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش ما قامت به اللجنة فى الأيام الماضية، وكذلك تم عرض تشكيل اللجنة الاستشارية الطبية، والتي ستعمل على تزويد البلدية بكل المعلومات الطبية وسيتم اتخاذ القرارات بناء على توصياتها.

وأشار غربال إلى أن سبها كان لديها جهاز مختبري لفحص فيروس كورونا مخصص من حكومة الوفاق، لكن تم توجيه الجهاز إلى يفرن، مضيفا «حتى الآن كل شى عبارة عن وعود من الحكومات»..

وأضاف غربال حتى الآن منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة لم تطبق حظر التجول حتى الآن، وما نشاهده هو شباب متطوع و كذلك مديرية أمن سبها إلى جانب بعض من عناصر بعض الكتائب..

وأوضح نائب رئيس لجنة الأزمة بسبها محمد ابوخزام، أن الاجتماع شهد إطلاق نداء استغاثة إلى جميع مسؤولي الدولة الليبية، عن سبها خاصة والجنوب عامة، لمواجهة فيروس كورونا «حتى الآن لا يوجد شى على الأرض من قبل الحكومات»...

وكان قد تم تشكيل لجنة أزمة طوارئ فى مدينة سبها لمواجهة فيروس كورونا، مكونة من مدير مركز سبها الطبي ومدير الخدمات الطبية إلى جانب الشركة العامة للخدمات والحرس البلدي والهلال الأحمر، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وكذلك مندوبة الصحة العالمية بالجنوب.

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