الهلال الأحمر في غدامس يوزع إرشادات للوقاية من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 02:13 مساء
متطوعو الهلال الأحمر في غدامس يقومون بتوعية المواطنين بفيروس كورونا. ( تصوير : عبدالسلام الحشائشي).

وزع فرع الهلال الأحمر غدامس بعض المطويات التي تحوي إرشادات للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، الذي لم يعلن عن حالات إصابة به في ليبيا حتى الآن، لكن الإجراءات الاحترازية من وصوله قائمة بشدة.

وحذرت لجنة التوعية والتثقيف بالفرع المواطنين من مغادرة منازلهم، وحثتهم على الالتزام بالتعليمات تجنبا للإصابة بالفيروس، حسبما ذكرت بلدية غدامس على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم السبت.

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وتقوم فروع الهلاال الأحمر في عدد من المدن الليبية بدور في التوعية بمخاطر فيروس «كورونا»، الذي أصاب نحو 250 ألف شخص حول العالم، وأودى بحياة نحو 11 ألفا منهم.

وأمس الجمعة، قام فريق التوعية التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي بتطبيق فكرة المسافات الآمنة في مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري، وذلك للوقاية من الفيروس.

ودعت الجمعية كل الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع المواطنين إلى تطبيق الفكرة التي تركز على إبقاء مسافة بنحو متر بين الأفراد داخل المؤسسات، مما يقلل من نسبة الازدحام، وقد طبقت بفاعلية في دول وصل إليها «كورونا» مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

 

متطوعو الهلال الأحمر في غدامس يقومون بتوعية المواطنين بفيروس كورونا. ( تصوير : عبدالسلام الحشائشي).
متطوعو الهلال الأحمر في غدامس يقومون بتوعية المواطنين بفيروس كورونا. ( تصوير : عبدالسلام الحشائشي).
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