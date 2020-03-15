حملة تعقيم وتطهير لمحطات وقود في غدامس للوقاية من «كورونا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 15 مارس 2020, 06:43 مساء
حملة تعقيم بإحدى محطات الوقود في غدامس. (الإنترنت)

نظم فريق رواد الخير بمدينة غدامس، اليوم الأحد، حملة تعقيم وتطهير استهدفت عددا من محطات الوقود بالمدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس فريق رواد الخير، عبدالله موسى لـ«بوابة الوسط» إن الحملة تضمنت تطهير وتعقيم معدات ضخ الوقود بالمحطات نظرا لكثرة استخدامها باستمرار من قبل المواطنين.

وذكر موسى أن هذه الحملة جاءت كخطوة احترازا ووقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد المنتشر في عدة دول.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أمس السبت، جملة من الإجراءات لمنع تسلل فيروس «كورونا» إلى ليبيا، من بينها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، إلى جانب إغلاق المنافذ الجوية والبرية لمدة ثلاثة أسابيع.

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