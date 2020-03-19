حكومة الوفاق تبحث رفع دعم المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 04:40 مساء
الاجتماع العادي الثالث للعام 2020 لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

ناقش اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني أمس تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لبحث استكمال الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها رفع دعم المحروقات. ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي كان «موضوع رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر، والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا البرنامج».

يأتي ذلك تأكيدا لتصريحات مصدر مالي لـ«بوابة الوسط» بأن بعض بنود الترتيبات المالية للعام 2020 ما تزال قيد المناقشة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، مثل نفقات دعم المحروقات، وتغيير سعر صرف النقد الأجنبي». وحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن «المجلس الرئاسي اعتمد الترتيبات المالية بقيمة إجمالية تبلغ 33 مليار دينار علاوة على 5 مليار ميزانيه طوارئ».

اقرأ أبضا: مصدر مالي: بعض بنود الترتيبات المالية 2020 مازالت قيد المناقشة

يشار إلى أن نفقات الترتيبات المالية كانت موضع جدل بين «الرئاسي» و«المركزي» خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل مطالبات بترشيد النفقات نتيجة استمرار إغلاق الموانئ والمشآت النفطية منذ 19 يناير الماضي. وسجلت الخسائر الناتجة عن توقف إنتاج النفط 3.36 مليارات دولار بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 91 ألفًا و221 برميلًا في اليوم بحلول أول من أمس الثلاثاء، وفق آخر بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

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