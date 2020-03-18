مفوضية اللاجئين تعلق أنشطتها في منطقتي السراج وقرجي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 02:00 مساء
أحد أفراد مفوضية اللاجئين يقدم المساعدة لمهاجرين بأحد مراكز الإيواء في طرابلس، 16 فبراير 2019، (مكتب المفوضية في ليبيا)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تعليق أنشطتها موقتا في مكتب تسجيل المهاجرين غير الشرعيين في السراج، ومركز تنمية المجتمع في منطقة قرجي بالعاصمة طرابلس.

وجاء الإجراء استجابة للمستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب بيان مكتب المنظمة في ليبيا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في ظل التدابير التي اتخذتها السلطات الليبية للوقاية من الفيروس، خصوصا الإجراءات التي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بتعطيل الدراسة في ليبيا، منع السفر منها وإليها جوا، وغلق المنافذ البرية والبحرية عدا أمام حركة الشحن، إضافة إلى قرارات بشأن العمل التناوبي للموظفين وإلغاء البصمة وتقليل ساعات العمل، وإجراءات أخرى متعلقة بتقليل الازدحام مثل غلق المقاهي، كما نفذت حملات للتعقيم في عدة بلديات.

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وسبق أن أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة بـ«كورونا» في البلاد، الذي أعلن أمس تدريب 38 كادرا طبيا على العمل داخل غرف العزل.

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