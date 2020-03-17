المسماري يدخل الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 08:57 مساء
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، 20 أبريل 2019. (فرانس برس)

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أنه سيدخل الحجر الصحي لمدة أسبوعين «بعد العودة من رحلة عمل خارجية»، مع الفريق المصاحب تنفيذا للقرارات الصادرة والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

فيما أكد المسماري، في بيان اليوم، أنه هذا يأتي رغم «عدم وجود اَي أعراض للإصابة» عليه أو على الفريق المصاحب.

وشدد على أن السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات، حتى لا نكون مشاركين في انتشار الوباء.

وأعلنت الحكومة الموقتة عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ومنع صلاة الجماعة.

فيما وأعلن وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، أمس الإثنين، وصول جهاز الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد إلى مدينة بنغازي؛ لسرعة إنجاز التحاليل وعدم إرسالها مرة أخرى إلى طرابلس لاختصار الوقت.

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