عقوب يعلن وصول جهاز الكشف عن «كورونا» إلى بنغازي

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، اليوم الإثنين، وصول جهاز الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد إلى مدينة بنغازي؛ لسرعة إنجاز التحاليل وعدم إرسالها مرة أخرى إلى طرابلس لاختصار الوقت.

وأشار إلى أن الحالات التي اشتبه في إصابتها بالفيروس داخل بنغازي أجرت تحاليلها عبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، والنتيجة النهائية كانت سلبية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وطالب عقوب المواطنين بالالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة سواء أمنية أو صحية من أجل الحفاظ على حياتهم.

وأمس الأحد، أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف تعليماته بإغلاق جميع المنافذ الجوية والبرية وإيقاف حركة السفر ويستثنى من ذلك رحلات الإسعاف والشحن والطيران الداخلي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس القادم، وذلك ضمن إجراءات منع دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد.

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وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن سلبية تحليل نتائج سبع حالات اشتباه بالفيروس في البلاد، توزعت بواقع «حالتي اشتباه بمستشفى الكويفية في بنغازي، وحالتي اشتباه بمستشفى مصراتة، وحالة اشتباه بمستشفى زليتن، وحالة اشتباه بمستشفى الزاوية، وحالة اشتباه بحقل الآمال النفطي».