تركيب معدات وقائية من فيروس «كورونا» بمديرية أمن طرابلس

قامت مديرية أمن طرابلس بتركيب معدات وقائية من عدوى الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، في المكاتب بديوان عام المديرية.

وبحسب بيان للمديرية، قام صباح اليوم فريق طبي وفني بتركيب معدات تطهير بداخل المكاتب، وذلك ضمن تنفيذ منشور رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2020.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت دورة تدريبية، لتعريف رجال الأمن في بلدية جنزور بكيفية الوقاية من فيروس ««كورونا» المستجد»، والطرق السليمة للتعامل مع الحالات المصابة.

دورة لتعريف رجال الأمن في جنزور بطرق الوقاية من ««كورونا»»

وينظم مركز التدريب والتطوير التابع لجهاز المباحث الجنائية جنزور الدورة، التي تستهدف أعضاء من مصلحة أمن المرافق والمنشآت وجهاز خفر السواحل وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للدعم المركزي ومديرية أمن جنزور وهيئة السلامة الوطنية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، فعَّلت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اليوم، الفرق التابعة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة من أجل متابعة أداء كافة مكونات الوزارة في سياق تنفيذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة فيروس ««كورونا»».

تركيب معدات وقائية من فيروس كورونا بمديرية أمن طرابلس, 16 مارس 2020 (صفحة المديرية على فيسبوك)