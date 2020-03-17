دورة لتعريف رجال الأمن في جنزور بطرق الوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 02:50 مساء
رجال أمن جنزور المشاركون في دورة للتعريف بالوقاية بفيروس كورونا، 17 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

انطلقت دورة تدريبية، اليوم الثلاثاء، لتعريف رجال الأمن في بلدية جنزور بكيفية الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، والطرق السليمة للتعامل مع الحالات المصابة.

ينظم مركز التدريب والتطوير التابع لجهاز المباحث الجنائية جنزور الدورة، التي تستهدف أعضاء من مصلحة أمن المرافق والمنشآت وجهاز خفر السواحل وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للدعم المركزي ومديرية أمن جنزور وهيئة السلامة الوطنية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويستهدف البرنامج إعداد مدربين من مختلف الجهات سابقة الذكر؛ لتأهيل العناصر التابعين لهم، وقد حضر الافتتاح رئيس جهاز المباحث الجنائية في جنزور، العميد يوسف الرابطي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومدير أمن جنزور العقيد كمال أوحيدة.

وفي سياق متصل، فعَّلت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اليوم، الفرق التابعة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة من أجل متابعة أداء كافة مكونات الوزارة في سياق تنفيذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة فيروس «كورونا».

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