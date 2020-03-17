بحث تدريب عناصر من «داخلية الوفاق» على التعامل مع فيروس «كورونا»

اجتماع مركز مكافحة الأمراض لمناقشة خطة مكافحة فيروس كورونا، 16 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

شهد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عقد اجتماعا موسعا لمناقشة خطة الاستجابة والطوارىء لفيروس «كورونا» المستجد، حيث تناول موضوع تدريب عدد من العناصر الأمنية من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق من قبل وزارة الصحة والمركز في كيفية التعامل مع فيروس «كورونا»، وتكثيف الجهود من خلال التوعية والتثقيف بهذا المرض للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع الخطة المشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة واعتمادها لمجابهة الفيروس، وضمان حصول أفضل النتائج في الوقاية منه، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستعرض المجتمعون آخر مستجدات المرض في دول الجوار، والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية منه.

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حضر الاجتماع وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور أحميد بن عمر ووكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية والصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يذكر أن المجلس الرئاسي أصدر تعليماته لوزارة الداخلية بمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس، والتعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بالدولة.