إيقاف الزيارات بمركز طبرق الطبي لمواجهة فيروس «كورونا»

أكد مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج عبدالله الجالي، إيقاف زيارة المرضى بالمركز، لحين إشعار آخر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس «كورونا».

وقال الجالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن مركز طبرق الطبي هو مركز طبي تعليمي، ويعنى بمعالجة والاهتمام بالحالات المرضية الموجودة بالمركز أو حالات الطوارئ والحوادث أو حالات الولادة، مضيفًا أن المركز غير مخصص للكشف على المرضى، لاسيما أن هناك عيادات مجمعة عامة بالمدينة هي صاحبة الاختصاص في عمليات الكشف والمعاينة.

وأضاف الجالي، أنه لدواعي المصلحة العامة وخوفًا على صحة المواطنين تم إيقاف زيارة المرضى موقتًا وتكليف قوة أمن من قسم النجدة التابعة لمديرية أمن طبرق لحماية المركز ومراقبة مداخله ومخارجه، وعلى جميع المواطنين التعاون مع رجال الأمن.

وحذر الجالي من محاولة التهجم على عناصر الأمن أو العناصر الطبية والطبية المساعدة؛ لأن هذا الأمر ستترتب عليه أمور تعوق سير عمل المركز وإداراته.

يذكر أن الأسبوع الماضي عُـقد اجتماع بمقر بلدية طبرق جمع رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، مع مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي، ومدير أمن طبرق العميد ميلود جواد، ورئيس قسم النجدة المقدم سامي إدريس؛ لوضع خطة تأمين المركز بعد إعلان حالة الطوارئ ببلدية طبرق.