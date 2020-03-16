تخصيص مستشفى الزاوية التعليمي لحالات الإصابة بـ«كورونا» حال اكتشافها

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 16 مارس 2020, 08:28 مساء
اجتماع المسؤولين ببلدية الزاوية لبحث الإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا». (الإنترنت)

اتفق المسؤولون في بلدية الزاوية غرب البلاد، اليوم الإثنين، على تخصيص مستشفى الزاوية التعليمي لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في حال اكتشاف ذلك في البلدية، بحسب ما ذكره مدير المكتب الإعلامي للبلدية أحمد بيترو لـ«بوابة الوسط».

وقال بيترو إن اجتماعا طارئا عقد ببلدية الزاوية ضم عميد البلدية، جمال بحر ومدير مستشفى الزاوية التعليمي ومديري المراكز والمستشفيات القروية ومدير مركز البحوث الطبية ورئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس الشؤون الاجتماعية بالبلدية، لمناقشة آخر المستجدات للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح بيترو لـ«بوابة الوسط» أن المجتمعين ناقشوا كافة الاستعدادات التي تلزم لمواجهة فيروس «كورونا» ببلدية الزاوية، إضافة إلى تشكيل غرفة طوارئ تتكون من عدة مؤسسات منها الحرس البلدي وقطاع الصحة والمراكز الصحية ومديرية الأمن، تعمل على مدار 24 ساعة.

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