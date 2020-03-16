بالصور: استمرار حملة التعقيم في طرابلس ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 01:30 مساء
الفريق الفني المشارك في تعقيم كلية الطب جامعة طرابلس، 16 مارس 2020، (جامعة طرابلس)

تتواصل الجهود في العديد من الجهات بالعاصمة طرابلس من أجل تنفيذ حملة التعقيم ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، رغم ضعف الإمكانات.

وبدأت إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل في حكومة الوفاق إجراءات الوقاية بتعقيم جميع القاعات والمكاتب بمجمع المحاكم ومقر الوزارة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان وزير العدل محمد لملوم وجه بتشكيل لجنة أزمة وطوارئ لمواجهة خطر الفيروس بناء على توجيهات المجلس الرئاسي.

‏وفي حين نظم مكتب الوقاية الصحية بفرع خدمات تاجوراء اليوم، حملة تعقيم انطلقت برش المستودعات الخاصة بالنفايات.

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واستخدم المكتب سيارة مجهزة لرش المواد المطهرة، وهي إجراءات تمكن من تنفيذها رغم معاناته من «نقص الإمكانات»، بيان على صفحته في «فيسبوك».

كما نشرت صفحة جامعة طرابلس على «فيسبوك» صورا تظهر أعمال التطهير والتعقيم الجارية في كلية الطب البشري، ضمن خطة موسعة تستهدف كافة منشآت وكليات الجامعة.

جانب آخر من تعقيم «طب طرابلس»
تعقيم ديوان وزارة العدل في حكومة الوفاق، 16 مارس 2020، (عدل الوفاق)
رش مكبات القمامة في تاجوراء، 15 مارس 2020، (المكتب الصحي تاجوراء)
جانب آخر من أعمال التعقيم في تاجوراء
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