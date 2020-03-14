السراج يرأس اجتماعا موسعا لتعزيز الإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»

اجتماع موسع برئاسة السراج في طرابلس لبحث مواجهة فيروس «كورونا»، 14 مارس 2020. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع عدد من مسؤولي الحكومة لبحث كيفية مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدى للفيروس.

وناقش الاجتماع تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض، والتعامل الوقائي الصارم في منافذ الدخول، كما بحث آليات التنسيق وتوحيد جهود كل الجهات المعنية، وكذلك اعتماد خطة المواجهة المعدة سلفا، حسبما أكد المكتب الإعلامي بالمجلس عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

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وتشمل الخطة الموضوعة لمواجهة الوباء: تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات محليا ودوليا.

وقال المكتب الإعلامي إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس انتهى إلى جملة من النتائج سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى حضور كل من: وزيري الخارجية والمالية، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المجتمعين في طرابلس، ومستشار الأمن القومي، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ووكيلي وزارتي الصحة والداخلية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس الشركة القابضة للاتصالات، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي، ورئيس مركز طب الميدان والدعم، ومديري الإدارات المختصة بوزارة الصحة.

اجتماع موسع برئاسة السراج في طرابلس لبحث مواجهة فيروس «كورونا»، 14 مارس 2020. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

اجتماع موسع برئاسة السراج في طرابلس لبحث مواجهة فيروس «كورونا»، 14 مارس 2020. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

جانب من اجتماع موسع برئاسة السراج في طرابلس لبحث مواجهة فيروس «كورونا»، 14 مارس 2020. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)