السراج يرأس اجتماعا موسعا لتعزيز الإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 03:05 مساء
اجتماع موسع برئاسة السراج في طرابلس لبحث مواجهة فيروس «كورونا»، 14 مارس 2020. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع عدد من مسؤولي الحكومة لبحث كيفية مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدى للفيروس.

وناقش الاجتماع تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض، والتعامل الوقائي الصارم في منافذ الدخول، كما بحث آليات التنسيق وتوحيد جهود كل الجهات المعنية، وكذلك اعتماد خطة المواجهة المعدة سلفا، حسبما أكد المكتب الإعلامي بالمجلس عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: «مكافحة الأمراض» يوجه إرشادات للمخابز للوقاية من فيروس «كورونا»

وتشمل الخطة الموضوعة لمواجهة الوباء: تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات محليا ودوليا.

وقال المكتب الإعلامي إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس انتهى إلى جملة من النتائج سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى حضور كل من: وزيري الخارجية والمالية، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المجتمعين في طرابلس، ومستشار الأمن القومي، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ووكيلي وزارتي الصحة والداخلية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس الشركة القابضة للاتصالات، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي، ورئيس مركز طب الميدان والدعم، ومديري الإدارات المختصة بوزارة الصحة.

اجتماع موسع برئاسة السراج في طرابلس لبحث مواجهة فيروس «كورونا»، 14 مارس 2020. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
اجتماع موسع برئاسة السراج في طرابلس لبحث مواجهة فيروس «كورونا»، 14 مارس 2020. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
جانب من اجتماع موسع برئاسة السراج في طرابلس لبحث مواجهة فيروس «كورونا»، 14 مارس 2020. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليق صلاة الجماعة في الكويت والآذان بصيغة «صلوا في بيوتكم» (فيديو)
عربى
إيران تغلق المتاجر والشوارع لاحتواء «كورونا» المستجد
دولى
تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
تقرير أميركي يتوقع إصابة نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس «كورونا»
دولى
العيساوي: أرغمنا على خفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى 38 مليار دينار
ليبيا
الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
جريدة الوسط: فرنسا تحاول ملء الفراغ و«القبض» على الملف الليبي
ليبيا
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟