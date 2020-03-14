تقليص حضور موظفي مجلس النواب المنعقد في طرابلس للحد الأدنى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 08:46 مساء
رئيس مجلس النواب المجتمعين في طرابلس حمودة سيالة (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت هيئة الرئاسة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم السبت، قررًا يقضي بـ«تقليص حضور الموظفين بديوان المجلس إلى الحد الأدنى»، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحسب القرار المنشور على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن الحضور «يقتصر فقط على الموظفين الذين تستوجب ضرورات العمل تواجدهم بمقر الديوان لأداء مهامهم بدوام تناوبي وبما يضمن عدم توقف العمل».

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كما دعت هيئة الرئاسة المواطنين لاتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والتعاون فيما بينهم بما يضمن سلامة الجميع.

ويتماشى قرار مجلس النواب مع دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، رؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية إلى إلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.

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