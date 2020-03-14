بينها تفعيل العمل التناوبي ..السراج يصدر إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 05:09 مساء
رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، 17 فبراير 2020 (حكومة الوفاق)

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج منشورا اليوم السبت إلى رؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية دعا فيه إلى إلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا الذي انتشر في العديد من دول العالم ودول الجوار.

ودعا المنشورالرئاسي رقم 2 لسنة 2020 إلى ما يلي:

ـ إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي موقتا واستبداله بسجلات الحضور والانصراف.

ـ تعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي.

ـ إلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية، وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر تسيير العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين بالقدر الذي لا يتعارض مع حسن العمل.

ـ الحد من عدد المراجعين في الإدارات العامة وغيرها في أضيق نطاق ممكن ويفضل استخدام وسائل الاتصال الالكترونية بديلا عن المراجعات الشخصية.

ـ الإيعاز للموظفين بالالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدر دوريا خصوصا فيما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص وعدم التصافح بالأيدي، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الآخرين.

ووجه السراج وزارة الصحة إلى تعزيز هذه الضوابط بالمنشورات الدورية التي تكفل الوقاية من انتشار المرض.

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