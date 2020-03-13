عميد بني وليد يطلع الأعضاء الجدد على آلية سير العمل بالمجلس البلدي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 13 مارس 2020, 08:11 مساء
مقر ديوان بلدية بني وليد. (بوابة الوسط)

عقد عميد بلدية بني وليد، سالم إنوير، أمس الخميس، بمقر ديوان البلدية اجتماعا مع الأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس البلدي بعد أن أدوا اليمين القانونية الأربعاء.

وقال مدير المكتب الإعلامي للبلدية، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط»، إن إنوير ناقش مع الأعضاء الجدد آلية سير العمل بالمجلس البلدي، وأطلعهم على المهام التي ستوكل لهم من أجل نجاح العمل داخل البلدية.

وذكر الساعدي أن إنوير أطلع لأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس البلدي أيضا على النشاطات والمشاريع التي تنفذها البلدية وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.

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وأدى الأعضاء الجدد للمجلس البلدي بني وليد، الأربعاء، اليمين القانونية بمقر وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، بحضور الوزير المفوض، ميلاد الطاهر، وعميد بلدية بني وليد سالم إنوير.

والأعضاء الجدد هم: يونس العزوز، وحوسين سلامة، ومبروكة ضو. وهؤلاء انضموا للمجلس البلدي بعد إيقاف ثلاثة أعضاء سابقين بعد انضمامهم للمجلس التسييري الذي كلفته الحكومة الموقتة، وهم: خيري بن دلة وسعاد الفاسي ومسعود فرج.

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