«تعليم الوفاق»: لجنة التربية تشارك في اجتماع «يونسكو» بشأن مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 09:00 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

شاركت اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماع منظمة «يونسكو» الهادف إلى حشد جهود مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والتخفيف من تأثيراتها على عملية التعلّم، وذلك عبر خاصية «الفيديو كونفرس».

وعرضت المنظمة خلال الاجتماع الذي جرى أمس الخميس، الوضع التعليمي في العالم خلال هذه الأزمة، مشيرة إلى تعليق 22 بلدا الدراسة بشكل كامل، وتوقفها جزئيا في 17 بلدا أخرى، إذ توقف أكثر من 372 مليون طالب حول العالم عن الالتحاق بمدارسهم بسبب الفيروس، حسب بيان وزارة التعليم في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أعطي الوزير محمد عماري تعليماته إلى اللجنة الوطنية بالمتابعة اليومية مع اليونسكو، وبحث آخر التطورات والمستجدات في هذا الشأن، وتقديم تقرير أسبوعي بالخصوص.

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وأمس، نفت الوزارة ما أثير بشأن تعليق الدراسة كإجراء احترازي، إذ كشف وكيل الوزارة، عادل جمعة، أنه سيعقد اجتماعا موسعا مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت المقبل، سيناقش التدابير الوقائية لتفادي انتشار الفيروس في البلاد، لافتا إلى أن الاجتماع سيكون بحضور مراقبي التعليم ومديري مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية.

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