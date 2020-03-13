«مكافحة الأمراض» يعلق على الاشتباه في إصابة 3 حالات بفيروس كورونا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه تسلم الخميس، بلاغًا بوجود ثلاث حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد، في مصحة الأخوة، ومصحة النفط «كلينكا» ومركز مصراتة الطبي.

ولفت المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن بعد أخذ العينات المختبرية وفحصها تبين أن نتائج التحليل سالبة، وأن الحالات الثلاثة، خالية من الفيروس.

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يشار إلى أن المركز يصدر نشرة يومية بخصوص تطورات فيروس كورونا عالميًا ومحليًا وذلك ضمن جهوده للتوعية بخطورة الفيروس والإجراءات المتخذة لمواجهته.